Trump "Yüzyılın Anlaşması" adını verdiği planını açıkladı

Donald Trump, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planını açıkladı.

Trump şunları ifade etti:

"BARIŞA DOĞRU ÖNEMLİ BİR ADIM"

Hiçbir zaman için tarihin karanlık günleri İsrail halkı için geri gelmeyecektir.

İsrail seyahatim sırasında Filistin. Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiştim. Filistin halkı daha iyi bir yaşamı hak ediyor ama onları piyon olarak kullananların kıskacına kapılmışlar demiştim.

Sayın Abbas ile Beyaz Sarayda da bir araya gelip “belki de dünyadaki en zor işlerden biri İsrail ve Filistinlileri barıştırmak demiştim. İş başına gelince küçük adımlarla işe başladım.

Bu vizyon geçmişteki önerilerden çok farklı. Geçmişteki en iyi plan bile ağır kavramsal çerçevelere oturtulmuş ve çok ayrıntılıydı. Çok ayrıntılı olduğu için de ulaşılması zor çözümlerdi.

İsrail bu çözümle barışa doğru önemli bir adım atıyor.

"İSRAİL TEHLİKEYE DÜŞMEYECEK"

Her iki taraf da barışı istiyor ve İsrail barışı gerçekten çok istiyor. Gelecekte Filistin devleti olacak bir toprak da yaratacağız. Ve burada terörizmi katı bir şekilde reddedecek olan bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Burada Kudüs İsrail’e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak.

Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek.

Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir daha geri gelmeyecek.

Ben İsrail için çok şey yaptım ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdım. Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu tanıdım.

"BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYE SAHİP OLMA ŞANSI"

Belki de en önemlisi İran ile yapılan bu korkunç nükleer anlaşmadan ABD’nin çıkmasını sağladım. Dürüst olmak gerekirse belki de en önemlisi buydu.

Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi halde adaletsiz olur.

Filistinliler için de bağımsız bir ülkeye sahip olma şansı olacak. Bu harita ile başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin olacak.

Yıllarca Filistin halkına verilen sözler tutulmadı ve bunu hayal kırıklığını yaşadıklarını biliyorum. Bunları bir kenara bırakmalılar. Bizim ortaya koyduğumuz plan onların topraklarını iki katına çıkacak.

Başkentlerinde bir ABD büyükelçiliği kurulacak.

"50 MİLYAR DOLARLIK BİR DESTEK"

İsrail Ürdün Kralı ile birlikte çalışarak bölgedeki kutsal mabetlerin güvenliği sağlama konusunda iş birliği yapacaklar. 50 milyar dolarlık bir destekle birlikte yeni kurulacak Filistin Devlet’inin ekonomisi tesis etmesin sağlayacağız. 1 milyon Filistinli için iş imkanı sağlanacak. Filistin halkının geliri ikiye üçe katlanacak.

Bizim vizyonumuz Artık Filistinlilerin yardım ile yaşamalarını sağlayan döngüden onları kurtarmak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını destekleyeceğiz.

Hamas’ın İslami Cihat örgütünün kötü faaliyetlerini yasaklayacak kanunlar olacak Ve finansal olarak terörün hiçbir şekilde destek almamasını sağlayacağız.

"İRAN REJİMİ İZOLE OLDU VE ZAYIFLADI"

Filistin Başkanı Mahmud Abbas’a seslenmek istiyorum, bu toprağı alın kendi ülkenizi kurun. Yıllardan beri gelişemiyorsunuz. Filistinlilerin bu anlaşmayı inceleme fırsatı olsun. Ve Filistin bunu sonunda bağımsız ve harika bir ülke olsun.

Sayın Abbas barış yolunu seçerseniz ABD ve diğer ülkeler sizin yanınızda olacak.

Bunu yaparlarsa bu işe yarayacak. Bu tarihi fırsata vereceğiniz cevapla birlikte Filistin halkının devlet olma talebine de cevap vermiş olacaksınız.

Terörizm ve radikalizme karşı tavır alan ülkelerin sayısı artıyor. ABD’nin çabaları sayesinde IŞİD yüzde yüz sahadan silindi. Onların vahşi lideri Bağdadi artık ölü bir lider.

İran rejimi izole oldu ve zayıfladı. Kasım Süleymani öldürüldü.

Hizbullah’ın lideriyle beraberlerdi ve iyi bir şey yapma niyetinde değillerdi.

İran oradaki İsrail düşmanlığını hep kullandı. Kendi yetersizliklerini örtmek için hep İsrail düşmanlığını kulandı. İsrail ile hep savaş halinde olmaları gerektiğini söylediler hep.

ABD ONLARA DESTEK OLACAKTIR

Bu söylemlerle Kudüs’ü kurtaracaklarını söylediler. Kudüs esas şimdi kurtuluyor. Kudüs her dinden her inançtan insanlara açıktır.

Bir hata yaptılar İsrail devletini tanımak yerine İsrail devletine savaş açtılar.

Bölgesel olarak maceralara girildi. Şimdi artık tarihte bunu sonlandıracak bir sayfa açma zamanı geldi.

Filistin’in kendi geleceğini iyiye doğru değiştirmek için karar alması durumunda ABD onlara destek olacaktır.

Birçok lider beni aradı ne gerekiyorsa yapmaya hazırız dediler.

"İSRAİL VE FİLİSTİNLİLER BU ANLAŞMADAN DAHA ZORLAR"

Batı Şeria’daki İncil’de adı geçen birçok kutsal yeri Hristiyanlar ziyaret edemiyorlar şu an. Bu kadim toprak çatışmanın değil barışın sembolü olmalı.

Umman, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yaptılar ve büyükelçilerini bugün buraya gönderdiler.

ABD’nin Ortadoğu’daki ortaklığı hiç bu kadar iyi olmamıştı ABD’nin İsrail ile bağları da hiç bu kadar kuvvetli olmamıştı.

Belki de en zor anlaşma buydu. Bu zor bir anlaşma. İsrail ve Filistinliler bu anlaşmadan daha zorlar. Ama insanlığa karşı bir görev bu.

Benyamin Netanyahu bu anlaşma için çok çalıştı.