Trump'tan son dakika açıklaması: Biz buna asla izin vermeyeceğiz

ABD-İran gerginliğinin zirve yaptığı bir ortamda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Trump, İran'ın son saldırılarına ilişkin canlı yayında ilk açıklamasını yaptı.

Trump, dün gece İran'ın Irak'taki 2 üsse düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini vurguladı ve "Ben Başkan olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacak." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın dünkü saldırılarına karşılık olarak bu ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirten Trump, İran kurallara uygun davranana kadar bu yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Ortadoğu'daki sorunların çözümünün kolay olmadığını vurgulayan Trump, "NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Trump’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"ERKEN UYARI SİSTEMİ SAYESİNDE HİÇBİR ZAİYAT OLMADI"

Dün geceki saldırıda hiçbir ABD zaiyatı gerçekleşmemiştir.

Sadece minimal bir hasar oluşmuştur.

ABD güçlerimiz her şeye hazırdır.

Amerikan askerlerinin cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum.

Son derece iyi çalışmış bir erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir zayiat olmamıştır.

"ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ülkeler İran'ın istikrarsızlaştırıcı davranışlarına göz yummuştur. Bu son buldu. Biz buna asla izin vermeyeceğiz.

İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak.

Süleymani kişisel olarak gerçekten en kötü savaş suçlarından sorumluydu.

Süleymani yeni saldırılar planlıyordu, onu durdurduk. Dünyanın 1 numaralı teröristi ortadan kaldırdık. Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk.

İran'ın saldırganlığı acımasızca giderek artmıştır. ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken ABD'ye ölüm sloganları attılar.

Yemen'de, Suriye'de, Afganistan'da cehennemi yaşattılar.

"NATO ORTADOĞU'DA DAHA FAZLA YER ALMALI"

İran teröristlere karşı sponsor oldu.

İran nükleer sevdasından vazgeçip, teröre desteğini geri çekmelidir.

Artık İran anlaşmasının geçmişteki kalıntılarından uzak durmalı.

ABD, İran'a güçlü yaptırımlar getirecektir. Bu güçlü yaptırımlar, İran davranışını düzeltene kadar devam edecektir. İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı.

NATO Ortadoğu'da daha fazla yer almalı.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"

İran nükleer sevdasından vazgeçmeli ve teröre olan desteğini sona erdirmelidir. İran şiddeti ve nefreti körükledikçe Orta Doğu'da barış sağlanamaz.

Artık kimsenin tahammülü kalmamıştır.

ABD silahlı kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlüdür.

Füzelerimiz güçlü ve ölümcüldür. Biz bunları kullanmak istemiyoruz. Amerika'nın gücü hem askeri, hem ekonomiktir.

Amerikanın gücü hem askeri hem de ekonomiktir. Bu açıdan caydırıcıdır.

Dünyada 1 numaralı doğalgaz ve petrol üreticisi haline geldik. Bu konuda bağımlı değiliz ve Ortadoğu petrolüne ihtiyacımız yok.

3 ay önce DEAŞ'ı %100 ortadan kaldırdık ve Bağdadi'yi öldürdük. DEAŞ de İran'ın doğal bir düşmanıdır.

Sizin de büyük bir geleceğe sahip olmanızı istiyoruz. Dünya ülkeleri ile uyum içinde yaşamanızı istiyoruz.

ABD barış için hazır.