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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:39,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi! Süleymani'nin halefi Kaani: Tahran ders vermeye devam edecek

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Son dakika haberi! Süleymani'nin halefi Kaani: Tahran ders vermeye devam edecek

Kasım Süleymani'nin halefi İsmail Kaani'den son dakika açıklamaları geldi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu.

Kaani; "Tahran ders vermeye devam edecek. İran'ın füze saldırıları önünde sonunda ABD'yi bölgeden sürecek." dedi.

Son dakika haberi Süleymaninin halefi Kaani: Tahran ders vermeye devam edecek

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