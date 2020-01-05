Son dakika haberi... Süleymani’nin cenazesinde definden önce dikkat çeken an!

Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle hareketlenen Ortadoğu’da tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran ve Irak’ta Amerikan karşıtı gösteriler devam devam ederken Süleymani’nin defnedilmesi için son hazırlıklar da tamamlandı. Süleymani, doğdu şehir olan Kirman’da toprağa verilecek. Defin öncesi dün Süleymani’nin cenazesi Irak’ta Şiiler için son derece kutsal ‘Atebâtı Mukaddese’ denilen türbelere götürüldü. Bu ziyaretler tahsis edilen özel bir helikopter ile yapıldı. Süleymani’nin eski danışmanı ve halen İran’ın Irak Büyükelçisi olan İrec Mescidi de helikopterle yapılan bu ziyaretlere eşlik etti.

‘KUTSAL TAVAF’

Süleymani’nin cenazesi ilk olarak dün sabah Kâzımiyye’deki Şiilerin yedinci imamı Mûsâ el-Kâzım ile dokuzuncu imam Muhammed et-Takī’nin türbelerine götürüldü. Daha sonra cenaze Kerbela’daki Hazreti Hüseyin Türbesi’ne götürüldü. Dualar ve diğer ritüellerin ardından son olarak da dün gece 23.00 sıralarında Necef’fe Hazreti Ali’nin defnediliğine inanılan türbeye götürüldü. Cenazeyi burada dini liderlerle birlikte binlerce kişi karşıladı. Dualarla birlikte intikam yeminleri de edildi. ‘Kutsal Tavaf’ olarak da yorumlanan ziyaretleri Irak ve İran’daki bazı televizyonlar da canlı yayınladı. Süleymani, bugün Kirman’da toprağa verilecek.