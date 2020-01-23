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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.01.2020 - 11:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

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Son dakika haberi: Son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.

Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

2,5 AYDA 450 BİN SİVİL GÖÇ ETTİ

Son 2,5 ayda Esed rejimi güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırılarından kaçan 450 bin sivil, Türkiye sınırı yakınlarındaki bölgelere göç etti.

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