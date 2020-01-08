hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:05,
Son dakika haberler: NATO'dan İran'a kınama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadıklarını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum. NATO İran'a şiddet eylemlerini durdurma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Bir NATO yetkilisi ise geçtiğimiz saatlerde Irak görevindeki askerlerin saldırıdan yara almadığını dile getirmişti.
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