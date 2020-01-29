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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 19:17,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Lufthansa, Çin'e olan tüm uçuşlarını iptal etti

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Son dakika haberi: Lufthansa, Çin'e olan tüm uçuşlarını iptal etti

İngiliz British Aiways'in ardından Alman havayolu şirketi Lufthansa da Çin'e uçuşlarını durdurdu.

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines’ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.

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