Son dakika haberi: Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı "kendi anlaşmasına" çevirme çağrısında bulundu.

Johnson, "Taran'daki nükleer müzakerelerden kurtulacaksak gelin onu yeni bir anlaşma ile değiştirelim. Adı Trump anlaşması olsun. Bu ilerleyebilmek için güzel bir adım olur "ifadelerini kullandı.