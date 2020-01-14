MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi
GeriDünya Son dakika haberi: Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 14.01.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Johnson'dan "Adı Trump olsun" önerisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nükleer müzakerelerle ilgili esprili bir açıklamada bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı "kendi anlaşmasına" çevirme çağrısında bulundu.

Johnson, "Taran'daki nükleer müzakerelerden kurtulacaksak gelin onu yeni bir anlaşma ile değiştirelim. Adı Trump anlaşması olsun. Bu ilerleyebilmek için güzel bir adım olur "ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle