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Dünya
Haber Giriş: 12.01.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İşte İran füzelerinin vurduğu o ABD üssü! CNN görüntüledi…

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Son dakika haberi... İşte İran füzelerinin vurduğu o ABD üssü! CNN görüntüledi…

Yalnızca uydu fotoğrafları yayınlanan Irak'taki ABD üssüne CNN girdi, İran füzelerinin yol açtığı hasar ilk kez dünyaya gösterildi. ABD askerlerinin çoğu yerel saatle akşam 23.00 sularında üssü terk etti, kalanlar ise sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı.

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  • İşte İran füzelerinin vurduğu o ABD üssü CNN görüntüledi…
  • İşte İran füzelerinin vurduğu o ABD üssü CNN görüntüledi…
  • İşte İran füzelerinin vurduğu o ABD üssü CNN görüntüledi…
  • İşte İran füzelerinin vurduğu o ABD üssü CNN görüntüledi…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

CNN International, füzelerle vurulan ABD üssünün içinden ilk görüntüleri ekrana getirdi. Görüntüler, İran'ın ABD'ye misillemede bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 kilometre kadar batısında yer alan Ayn el Esad hava üssünden.

Kanalın ünlü muhabiri Arwa Damon, iki buçuk saat önce saldırının belirlendiğini bildiriyor. CNN'ne konuşan resmi yetkililer, ABD askerlerinin çoğunun yerel saatle akşam 23.00 sularında hava üssünü terk ettiğini söyledi.

Üste kalanlar ise, sığınaklara yerleşip füze saldırısını beklemeye başladı. Perşembe günü saat 01.30 sularında Ayn el Esad üssüne ilk füzeler isabet etti.

Yetkililer, sığınakların birkaç metre ilerisine düşen füzelerin can kaybına yol açmamasını 'mucize' olarak niteliyor. Üsteki askerlerin çoğunluğu sığınaklarda bekliyor olsa da, bazıları dışarıdaydı.

Pentagon'un verdiği bilgiye göre, İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurulmasının ardından gerçekleşen misillemede Ayn el Esad'a en az 11 füze isabet etti.

Dünyanın yüreğine ağzına getiren saldırının istihbaratı ise, Perşembe günü bir Avrupa büyükelçisi tarafından verildi. Büyükelçi, İran'ın füze saldırısının eli kulağında olduğunu söyledi.

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