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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 21.01.2020 - 13:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İranlı vekil açıkladı: Trump'ı öldürene 3 milyon dolar

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Son dakika haberi: İranlı vekil açıkladı: Trump'ı öldürene 3 milyon dolar

ISNA haber ajansında yer alan bilgilere göre, İranlı milletvekili Hamzeh, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı

İranlı milletvekili "Trump'ı kim öldürürse" 3 milyon dolarlık ödül verileceğini açıkladı.

Parlamentoda milletvekillerine seslenen Ahmed Hamzeh, "Kerman eyaletindeki insanlar adına Trump'ı öldüren herkese 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmed Hamzeh, bu kararın İran'ın dini yöneticileri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

 

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