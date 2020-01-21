Son dakika haberi: İranlı vekil açıkladı: Trump'ı öldürene 3 milyon dolar

İranlı milletvekili "Trump'ı kim öldürürse" 3 milyon dolarlık ödül verileceğini açıkladı.

Parlamentoda milletvekillerine seslenen Ahmed Hamzeh, "Kerman eyaletindeki insanlar adına Trump'ı öldüren herkese 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmed Hamzeh, bu kararın İran'ın dini yöneticileri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

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