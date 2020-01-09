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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İran'da düşen uçakla ilgili flaş gelişme

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Son dakika haberi: İran'da düşen uçakla ilgili flaş gelişme

İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan flaş açıklamalar geldi...

Dün İran'da düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna uçağı ile ilgili Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri önemli bir bilgilendirme paylaştı.

Sekreter Oleksiy Danylov, uçağın içinde terörist bir saldırı olması ihtimalini araştırmaya hazırlandıklarını ayrıca uçağa isabet etmiş olabilecek füze, çarpışma gibi olasılıkları da değerlendireceklerini açıkladı. 

Danylov, "Uçağın düşmesine neden olması muhtemel tüm olasılıkları değerlendiriyoruz. Bunların arasında; füze isabeti, bir patlama, motor sorunu ve terörist saldırı var" ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibinin arasında, 2014 yılında Ukrayna'da düşen Malezya Hava Yollarına ait MH17 sefer sayılı uçağı araştıran uzmanlar da bulunuyor.

 

İran’da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında
İran’da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında
İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında
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