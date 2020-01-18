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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 18.01.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İran kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek

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Son dakika haberi: İran kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek

İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Tasnim haber ajansının verdiği bilgilere göre; İran güçleri tarafından vurularak düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna uçağının kara kutusu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İran düşen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

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Reuters, İranda düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaştı
Reuters, İran'da düşen Ukrayna uçağının kara kutu görüntülerini paylaştı
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