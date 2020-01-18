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Haber Giriş: 18.01.2020 - 17:00,
Son dakika haberi: İran kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek
İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Tasnim haber ajansının verdiği bilgilere göre; İran güçleri tarafından vurularak düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna uçağının kara kutusu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.
İran düşen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.
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