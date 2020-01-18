Son dakika haberi: İran kara kutuyu Ukrayna'ya gönderecek

Tasnim haber ajansının verdiği bilgilere göre; İran güçleri tarafından vurularak düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna uçağının kara kutusu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

İran düşen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.