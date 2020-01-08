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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 02:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İran ABD üslerini vurdu

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Son dakika haberi... İran ABD üslerini vurdu

Son dakika gelen habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD  askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı  düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri  paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed  Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA 

Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda  Trump'ın bilgilendirildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

İRAN MEDYASI DUYURDU: İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze  saldırısının başladığını duyurdu.

"ÇOK DAHA SERT VE EZİCİ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed  Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi  halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada,  İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin  Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle  vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından  "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı  açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı  hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı  tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

PENTAGON DUYURDU

Pentagon, İran’ın ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

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