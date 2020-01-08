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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 02:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İran, ABD üslerini onlarca füzeyle vurdu

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Son dakika gelen habere göre; İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki 2 üssüne onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurdu, ABD doğrulardı. Saldırıda ölü ya da yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da saldırıyla ilgili görüntüleri  paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Aralık'ta Irak'a gelerek, Ayn el Esed  Hava Üssü'ndeki ABD askerlerini ziyaret etmişti.

İRAN MEDYASI DUYURDU: İKİNCİ DALGA SALDIRI BAŞLADI

İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze  saldırısının başladığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu:
İran Devrim Muhafızları Ordusu:
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