Son dakika haberi... Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

Irka'ın başkenti Bağdat'ın Yeşil Bölge'sine 3 roket düştü.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

PENTAGON'DAN İLK AÇIKLAMA

Pentagon'dan saldırıya ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

"İran, Irak'taki 3 ayrı noktaya 16 füze gönderildi. Kısa menzilli füzelerin 11'i Ayn El-Esad üssüne, 1 tanesi Erbil Üssü'ne isabet etti. Bir helikopter zarar gördü. Önemli bir zarar meydana gelmedi. Füzeler yalnızca çadırlar ve otoparka isabet etti, bir helikopter zarar gördü."