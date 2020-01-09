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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 00:13,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

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Son dakika haberi... Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’ne füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 adet füze atıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü. Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

Irka'ın başkenti Bağdat'ın Yeşil Bölge'sine 3 roket düştü.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde de ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı görüldü.

Olayda ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralının olmadığı açıklandı.

PENTAGON'DAN İLK AÇIKLAMA

Pentagon'dan saldırıya ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

"İran, Irak'taki 3 ayrı noktaya 16 füze gönderildi. Kısa menzilli füzelerin 11'i Ayn El-Esad üssüne, 1 tanesi Erbil Üssü'ne isabet etti. Bir helikopter zarar gördü. Önemli bir zarar meydana gelmedi. Füzeler yalnızca çadırlar ve otoparka isabet etti, bir helikopter zarar gördü."

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