AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 01:34,
Son dakika haberi... Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı
Irak'ın Musul kentinde, ABD askerlerinin kaldığı Kayyara Üssü yakınlarına havan topu saldırısı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'nın yazılı açıklamasına göre, Kayyara Üssü yakınlarına 5 adet havan topuyla saldırı düzenlendi.Can kaybı yaşanmayan saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.Söz konusu üste ABD askerlerinin kaldığı biliniyor.
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