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HaberlerDünya HaberleriIrak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'
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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'

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Irak Başbakanı'ndan İran saldırısı ile ilgili son dakika açıklaması: 'Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım'

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, İran'ın füze saldırılarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Üslerde ordumuzdan kayıp yok.

Saldırı öncesi İran'dan sesli mesaj aldım.

Saldırının yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu alanlarda olacağı söylendi, tam konum paylaşılmadı.

Hava üssüne ve diğer alanlara füzeler düşerken ABD'den çağrı aldım.

Saldırıdan haberim olduğu anda ivedilikle Irak güçlerini uyardım.

Bu tehlikeli kriz Irak, bölgemiz ve hatta dünyayı tehdit ediyor.

Şuan yaşananları yakından takip ediyor ve krizi yatıştırmak için gerekli görüşmeleri yapıyorum.

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İntikam füzelerinin fotoğraflarını böyle yayınladılar
İntikam füzelerinin fotoğraflarını böyle yayınladılar!
Saldırıdan önce bu videoyu yayımlamışlar!
daha fazla video için

 

 

 

 

 

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