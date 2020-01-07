Son dakika haberi: Irak Başbakanı açıkladı! ABD, Irak'tan çekiliyor mu?

Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak." dedi.



Irak Meclisinin ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı "doğru karar ve seçenek" olarak nitelendiren Abdulmehdi, şunları kaydetti:



"Iraklılar, sürekli yabancı güçlerle yaşamak istemiyor. 2011-2014 yılları yabancı güçlerin olmadığı yıllardı. Onların çekilmesi ülkemizdeki çatışmaları da engeller. DEAŞ da artık çok zayıf durumda. Ülkeden doğan güçler de (Haşdi Şabi) güçlü konumunda bulunuyor."

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündekikararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.

MEKTUP DÜN AKŞAM BASINA YANSIMIŞTI

Al Jazeera, Reuters ve AFP gibi yabancı ajanslar, ABD'nin Irak'tan çekilme kararı aldığını duyurmuştu. ABD Irak'taki kuvvetlerinin kısa süre içinde yeniden konumlanacağını belirtti.

Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly, Twitter'dan ABD'nin Iraklı yetkililere gönderdiği mektubu yayınladı.

ABD HABERİ YALANLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi