Son dakika haberi… İki isim Türkiye ve Rusya eşliğinde aynı masaya oturacak

Edinilen bilgiye göre, Sarrac ve Hafter’in görüşmesine üst düzey Türk ve Rus yetkililer de eşlik edecek. Sarrac ve Hafter’in görüşmesi sonucunda tarafların ateşkes anlaşmasına imza atması söz konusu.

Rusya başkenti Moskova’ya dün gece hareket eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan’ın bugün saat 11:00’de Rusya Dışişleri Bakanlığı konuk evinde ilk önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşecek.