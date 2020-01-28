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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Hafter Trablus'ta okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var

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Son dakika haberi: Hafter Trablus'ta okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyinde bir okula düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

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