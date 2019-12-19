ABD'de azil kararı bekleniyor... Trump için tarihi oylama

Trump'a yönelik "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlıklarından oluşan azil maddeleri bu sabah itibarıyla Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Donald Trump, ABD'nin eski başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton'ın ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda hakkında azil maddeleri oylanacak 3'üncü başkan olacak.

İlk 3 saatinde oylamaya ilişkin prosedürlerin görüşüldüğü oturumda Demokrat ve Cumhuriyetçi vekillere 3'er saat konuşma süresi verildi. Oturum şu anda 10. saatine girdi.

Demokratların kontrolünde olan Temsilciler Meclisinde söz konusu azil maddelerine yönelik oylama ise oturumun sonunda yapılacak. Azil maddeleri, Temsilciler Meclisindeki vekillerin salt çoğunluğunun oyunu alması durumunda, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya taşınacak ve burada bir yargılama süreci başlayacak.

AZİL SORUŞTURMASI

Eylül'de basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesindeki kamuya açık oturumlar 13-21 Kasım'da yapılmış, Komite daha sonra 300 sayfalık rapor hazırlayarak Adalet Komitesine göndermişti. Adalet Komitesi, cuma günü "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı.