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Haber Giriş: 08.01.2020 - 17:03,
Son dakika haberi: Eski Nissan CEO'sunda flaş iddia
Eski Nissan CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenliyor.
Eski Nissan CEO'su Ghosn canlı yayında flaş açıklamalarda bulunuyor. Ghosn, "Tutuklandığım 2018 yılından bu yana Nissan günde 40 milyon dolar kaybetti" ifadelerini kullandı.
"İade edilmeyeceğime dair güvencem yok. Hukuka ve Lübnan Cumhurbaşkanı'na güveniyorum." diyen Ghosn, "Japon savcılar basına sızdırarak yasaları çiğnedi" ifadelerini kullandı.
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