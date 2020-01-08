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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 08.01.2020 - 17:03,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Eski Nissan CEO'sunda flaş iddia

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Son dakika haberi: Eski Nissan CEO'sunda flaş iddia

Eski Nissan CEO'su Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısı düzenliyor.

Eski Nissan CEO'su Ghosn canlı yayında flaş açıklamalarda bulunuyor. Ghosn, "Tutuklandığım 2018 yılından bu yana Nissan günde 40 milyon dolar kaybetti" ifadelerini kullandı.

"İade edilmeyeceğime dair güvencem yok. Hukuka ve Lübnan Cumhurbaşkanı'na güveniyorum." diyen Ghosn, "Japon savcılar basına sızdırarak yasaları çiğnedi" ifadelerini kullandı. 

 

Eski CEO Ghosn'un Lübnan'a kaçma anı kamerada
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