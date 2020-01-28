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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 28.01.2020 - 17:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi

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Son dakika haberi: Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi

Reuters son dakika gelişmesini duyurdu. Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda 15 yerleşimi ele geçirerek, en büyük ilçesi Marat El-Numan'ın merkezini kuşatma altına almıştı.

Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bölgede, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu.

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