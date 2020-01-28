Son dakika haberi: Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi
Reuters son dakika gelişmesini duyurdu. Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi.
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda 15 yerleşimi ele geçirerek, en büyük ilçesi Marat El-Numan'ın merkezini kuşatma altına almıştı.
Reuters'ta yer verilen bilgilere göre, Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesi Marat El-Numan'a girdi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bölgede, muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu.
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