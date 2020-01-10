Son dakika haberi... Düşen Ukrayna uçağıyla ilgili bir açıklama da NATO'dan

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

Tüm olguları ortaya koymamız önemli. İran'a şeffaf ve titiz, eksiksiz bir soruşturmaya tümüyle katılması ve katkıda bulunması çağrısı yapıyorum.

Çeşitli NATO müttefiklerinden gelen, uçağın İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair gördüğümüz haberlere inanmamak için bir sebep yok.

Tam da bu yüzden, tüm olguları ortaya koyan tam kapsamlı bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Tam da bu yüzden, böylesi bir soruşturmada İran tarafının tam işbirliğine ihtiyacımız var.