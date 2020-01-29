MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı
GeriDünya Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 29.01.2020 - 18:49,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. DSÖ yetkilisi virüsün yakın temas halinde bulaştığını belirterek örgütün Çin'e gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altını çizdi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı. Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Duyuruyla eş zamanlı olarak DSÖ bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altı çizildi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı.

Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi. 

DSÖ virüs için tüm dünyaya harekete geçmesi çağrısı yaptı. 

Ayrıntılar geliyor... 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle