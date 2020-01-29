Son dakika haberi! Dünya Sağlık Örgütü'nden acil Koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Duyuruyla eş zamanlı olarak DSÖ bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda virüsün yakın temas halinde bulaştığı belirtilerek örgütün o ülkelere gitmemeyi tavsiye edebileceğinin altı çizildi. 15 ülkede görülen virüsle ilgili klinik çalışmalar üzerinde durulduğu açıklandı.

Virüsün sadece Çin için değil dünya için de bir sorun olduğu kaydedildi.

DSÖ virüs için tüm dünyaya harekete geçmesi çağrısı yaptı.

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