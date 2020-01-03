Son dakika haberi! Dünya piyasalarında 'Süleymani' rüzgarı: İşte son durum

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ardından küresel piyasalarda izlenen eksi yönlü seyir, ABD borsaları açılışında da devam etti.



Bunun yanında ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla 2019'un son çeyreğinde 112 bin araçla diğer tüm çeyreklere göre en fazla teslimatı gerçekleştirdi.



ABD'de ayrıca yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaştığı görülürken, altın fiyatı yüzde 1.3 artışla 1,547.80 dolara yükselirken, 10 yıllık ABD tahvili ise yüzde 1.83 düştü.



Gelişmelerin ardından açılış işlemlerinde Wall Street'te;



- Dow Jones yüzde 1.09



- S&P 500 üzde 1.03



- Nasdaq da yüzde 1.29 düştü.



ABD-İran gerilimleri Avrupa piyasalarında da etkili olurken, kapanışa doğru;



- DAX yüzde 1.25



- CAC yüzde 0.12 düşerken



- FTSE yüzde 0.06 yükseldi.



Küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak Asya'da da borsalar ağırlıklı olarak düşüşle kapandı;



- Nikkei yüzde 0.76



- Shanghai yüzde 0.05



- Hang Seng yüzde 0.32 düşerken



- ASX/200 yüzde 0.64



- Kospi yüzde 0.06 yükseldi.

NELER YAŞANDI

Söz konusu saldırının ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı" dedi. Trump, Süleymani'ye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"General Kasım Süleymani, uzun zamandır binlerce Amerikalıyı öldürdü, yaraladı ve daha fazlasını planlıyordu ama yakalandı. İran’da son zamanlarda öldürülen çok sayıda protestocu da dahil olmak üzere milyonlarca insanın ölümünden doğrudan ve dolaylı olarak sorumluydu. İran hiçbir zaman kabul edemeyecek olsa da Süleymani, ülke içinde hem nefret edildi hem de korkuldu. Dış dünyaya gözüktükleri kadar üzgün değiller. Yıllar önce ortadan kaldırılmalıydı!"

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuş, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esad rejimi saflarında savaştırmıştı.

General Kasım Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.