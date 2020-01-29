Son dakika haberi: Danimarkalı gazetede basılan karikatür Çinlileri kızdırdı: Sınırı aştı

Karikatürist Niels Bo Bojesen'in imza attığı koronavirüslü Çin bayrağı görseli Çinlileri kızdırdı. Görsel, Jyllands-Posten gazetesinde "Bugünün karikatürü" bölümünde basıldı.

Gazeteden konuyla ilgili yapılan açıklamada kullanılan görselin karikatürist Bojesen'in kişisel yorumu olduğu, gazetenin pozisyonu ile bir alakası olmadığı ifadeleri kullanıldı.

ÇİN ÖZÜR BEKLİYOR: ETİK SINIRI AŞTI

Kopenhag'taki Çin Büyükelçiliği, gazeteden yayınladıkları görsel için özür talep etti.

Büyükelçilik sözcüsü salgının şimdiye kadar Çin'de yüzün üzerinde insanı öldürdüğünü ve salgınla mücadele etmek için üst düzey çaba sarf edildiği, bu hiciv çizminin Çin'i aşağıladığı ve ülke insanlarını üzdüğü ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Basılan bu karikatür hiç bir sempati ve empati olmadan, medeni toplumun alt çizgisini ve özgür konuşmanın etik sınırını aştı ve insan vicdanını rahatsız etti" dedi.

HZ. MUHAMMED KARİKATÜRÜ DE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bu olay Jyllands-Posten gazetesinin neden olduğu ilk kriz değil. Gazete 2005 yılında Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içeren 12 karikatür yayınlamış ve İslam aleminin tepkisini toplamıştı.

Karikatürlerin Danimarka’da yayımlanmasından sonra Müslüman ülkelerde protestolar düzenlenmiş, protestolar sırasında çıkan olaylarda onlarca insan hayatını kaybetmişti.

Dönemin başbakanı Anders Fogh Rasmussen yaşananlarla ilgili, Danimarka’nın 2. Dünya Savaşı’ndan beri geçirdiği en kötü uluslararası ilişkiler olayı tanımlamasını yapmıştı.

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