MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Danimarkalı gazetede basılan karikatür Çinlileri kızdırdı: Sınırı aştı
GeriDünya Son dakika haberi: Danimarkalı gazetede basılan karikatür Çinlileri kızdırdı: Sınırı aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış haberler - Fotoğraf: twitter
Haber Giriş: 29.01.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Danimarkalı gazetede basılan karikatür Çinlileri kızdırdı: Sınırı aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Danimarkalı gazetede basılan karikatür Çinlileri kızdırdı: Sınırı aştı

Kopenhag'taki Çin Büyükelçiliği, Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'den yayınladıkları Çin bayraklı koronavirüsü görseli için özür bekliyor.

Karikatürist Niels Bo Bojesen'in imza attığı koronavirüslü Çin bayrağı görseli Çinlileri kızdırdı. Görsel, Jyllands-Posten gazetesinde "Bugünün karikatürü" bölümünde basıldı. 

Gazeteden konuyla ilgili yapılan açıklamada kullanılan görselin karikatürist Bojesen'in kişisel yorumu olduğu, gazetenin pozisyonu ile bir alakası olmadığı ifadeleri kullanıldı.

ÇİN ÖZÜR BEKLİYOR: ETİK SINIRI AŞTI

Kopenhag'taki Çin Büyükelçiliği, gazeteden yayınladıkları görsel için özür talep etti.

Büyükelçilik sözcüsü salgının şimdiye kadar Çin'de yüzün üzerinde insanı öldürdüğünü ve salgınla mücadele etmek için üst düzey çaba sarf edildiği, bu hiciv çizminin Çin'i aşağıladığı ve ülke insanlarını üzdüğü ifadelerini kullandı. 

Sözcü, "Basılan bu karikatür hiç bir sempati ve empati olmadan, medeni toplumun alt çizgisini ve özgür konuşmanın etik sınırını aştı ve insan vicdanını rahatsız etti" dedi.

18
İki günde bin yataklı hastane Çin hükümeti görüntüleri paylaştı
İki günde bin yataklı hastane! Çin hükümeti görüntüleri paylaştı

 HZ. MUHAMMED KARİKATÜRÜ DE TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bu olay Jyllands-Posten gazetesinin neden olduğu ilk kriz değil. Gazete 2005 yılında Hz. Muhammed ile ilgili hakaret içeren 12 karikatür yayınlamış ve İslam aleminin tepkisini toplamıştı. 

Karikatürlerin Danimarka’da yayımlanmasından sonra Müslüman ülkelerde protestolar düzenlenmiş, protestolar sırasında çıkan olaylarda onlarca insan hayatını kaybetmişti.

Dönemin başbakanı Anders Fogh Rasmussen yaşananlarla ilgili, Danimarka’nın 2. Dünya Savaşı’ndan beri geçirdiği en kötü uluslararası ilişkiler olayı tanımlamasını yapmıştı.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.01.2020)
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle