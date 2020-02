Son dakika haberi: Çin'de polisin barikat görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada panik yaratan görüntülerde, maskeli ekiplerin insanların kapı ve pencerelerini büyük metal çubuklarla sabitlediği görülüyor.

Videolardan birinde bir apartman dairesinin içerisinde çığlık atan bir kadının üniformalı ekipler tarafından evinde karantinada kalması için dışarıya çıkmasının engellendiği anlar gözler önüne seriliyor.

Çığlıkların yükseldiği evin dışında duvardaki yazıda ise dikkat çekici bir detay var: Bu aile Wuhan'dan döndü, uzak durun, temasa geçmeyin... Videonun Jiangsu eyaletindeki Nantong şehrinde çekildiği düşünülüyor ancak bilgiler kesin değil.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Çinli insan hakları aktivisti Fengsuo Zhou, ülke genelinde en az dört farklı bölgeden bu tip videoların kaydedildiğini açıkladı. Zhou, "Hükümet virüsle ilgili yavaş hareket edildiği eleştirilerini ört bas etmek istiyor. İnsanlar umutsuz ve kızgın. Çin hükümeti şu an kamu refahından çok sansürle ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Yetkililerin coronavirüsü bulaştığından şüphelendikleri kişilerin dışarı çıkmaması adına barikatlerle engellemeye çalıştıkları ifade edildi.

Bir diğer videoda ise aynı görüntüler söz konusu;

Just rec'd a video from someone in Beijing. She says people in #Wuhan r locking down the infected people within their homes, so that they can't escape out in the open, in a bid to stop the spread of #coronarvirues . The infected families r being left to starve & die. Horrific 😢 pic.twitter.com/shsIV9ICcP