Son dakika haberi: Çin sokaklarında virüsten etkilenenlerin yere yığıldığı videolar ortaya çıktı

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan virüs şu ana kadar 26 kişinin yaşamını yitirmesine, 800 kişinin de hastalanmasına neden oldu.

Merkez üssü Wuhan şehri olan virüsün hayvan pazarından insanlara bulaştığı ifade ediliyor. Sağlık görevlileri umutsuzca hastalığın yayılmasını durdurmaya çalışırken 11 milyon nüfuslu Wuhan diğer iki Çin şehriyle birlikte kilitlendi.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise; Wuhan şehri sokaklarında virüs bulaşan insanların bir anda yere yığıldığını gösteriyor.

There have been multiple cases of people collapsing on the streets due to the coronavirus outbreak in Wuhan & various parts of China #WuhanCoronavirus #Wuhan #WuhanOutbreak #China pic.twitter.com/4iIwJCGl0M

Yeni çıkan yüzlerce videoda, insanların bir anda yere yığılması ve maskeli sağlık görevlilerin yardıma koşması görülüyor.

Videoların gerçek olup olmadığı tam olarak doğrulanabilmiş değil.

Virüs vakaları Çin ile sınırlı değil, Vietnam, Güney Kore, Tayland, Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Japonya'dan da enfekte olmuş hasta haberleri gelemeye devam ediyor.

#BreakingNews UPDATE (NEW VIDEOS): Chinese hospitals in several big cities are overwhelmed due to #coronavirus outbreak and can’t accept many patients. Some people are falling and dying on the streets. As Wuhan virus spreads across the country, China puts more cities on lockdown. pic.twitter.com/jFoCelGISC