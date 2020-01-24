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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: instagram
Haber Giriş: 24.01.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Çin sokaklarında virüsten etkilenenlerin yere yığıldığı videolar ortaya çıktı

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Son dakika haberi: Çin sokaklarında virüsten etkilenenlerin yere yığıldığı videolar ortaya çıktı

Virüsün yayıldığı Çin'in Wuhan şehrinde, insanların bir anda yere yığıldığına dair görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılmaya başlayan virüs şu ana kadar 26 kişinin yaşamını yitirmesine, 800 kişinin de hastalanmasına neden oldu.

Merkez üssü Wuhan şehri olan virüsün hayvan pazarından insanlara bulaştığı ifade ediliyor. Sağlık görevlileri umutsuzca hastalığın yayılmasını durdurmaya çalışırken 11 milyon nüfuslu Wuhan diğer iki Çin şehriyle birlikte kilitlendi.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde ise; Wuhan şehri sokaklarında virüs bulaşan insanların bir anda yere yığıldığını gösteriyor.

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Yeni çıkan yüzlerce videoda, insanların bir anda yere yığılması ve maskeli sağlık görevlilerin yardıma koşması görülüyor.

Videoların gerçek olup olmadığı tam olarak doğrulanabilmiş değil.

Virüs vakaları Çin ile sınırlı değil, Vietnam, Güney Kore, Tayland, Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Japonya'dan da enfekte olmuş hasta haberleri gelemeye devam ediyor.

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