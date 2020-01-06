Son dakika haberi: Cevad Zarif Trump'a bu soruyu sordu
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı'na bu soruyu yöneltti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı'na yönelik bir tweet attı.
Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı...
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
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