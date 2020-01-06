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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 06.01.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Cevad Zarif Trump'a bu soruyu sordu

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Son dakika haberi: Cevad Zarif Trump'a bu soruyu sordu

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı'na bu soruyu yöneltti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı'na yönelik bir tweet attı.

Tahran'da bugün düzenlenen Kasım Süleyani'nin cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD'nin Batı Asya'daki nifakçı varlığının sonu başladı...

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