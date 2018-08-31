Son Dakika haberi: ÇavuÅŸoÄŸlu'ndan S-400 açÄ±klamasÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, S-400'lerle ilgili "ABD, son dÃ¶nemde bÃ¼tÃ¼n mÃ¼ttefiklerine baskÄ± yapÄ±yor, bÃ¶yle mÃ¼ttefiklik olmaz. MÃ¼ttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydÄ± alacaktÄ±k, acil ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±, aldÄ±k." dedi.
REUTERS'te yer alan habere gÃ¶re; DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Viyana'da yaptÄ±ÄŸÄ± ve TV'lerde yer alan aÃ§Ä±klamasÄ±nda Rusya ile satÄ±n alma konusunda anlaÅŸÄ±lan S400 fÃ¼ze savunma sistemleri hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:ÂABD son dÃ¶nemde bÃ¼tÃ¼n mÃ¼ttefiklerine baskÄ± yapÄ±yor, bÃ¶yle mÃ¼ttefiklik olmaz. MÃ¼ttefiklerimiz bize hava savunma sistemi satsaydÄ± onlardan alacaktÄ±k; acil ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±, aldÄ±k" dedi.
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