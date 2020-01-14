Son dakika haberi: Türkiye'den ateşkesi imzalamayan Hafter'e ilk tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tabloda şunu görüyoruz; kim barış kim savaş, kim Libya'da birlik beraberlik istiyor, kim istemiyor ortaya da çıkmış oldu." dedi.

BAKAN AKAR: SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ

Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde konuştu. Akar, Libya’da ateşkes anlaşmasını Hafter’in imzalamadan ayrıldığını hatırlatan gazeteciye, “Biz Türkiye olarak bölgemizde, çevremizde barışın hakim kılınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Problemlerin, sorunların bir şekilde barışçıl yöntemlerle, siyasi şekilde çözülmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.

Akar, "İdlib’de, Libya’daki ateşkesin uygulandığını görüyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz" dedi.