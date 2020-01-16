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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:20,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... BM'den Türkiye açıklaması

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Son dakika haberler... BM'den Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler aralık ayından bu yana Türkiye sınırına 350 bin Suriyelinin kaçtığını açıkladı

BM'den gelen son dakika açıklamasına göre; Suriye'nin İdlib şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırındaki bölgelere kaçtığı duyuruldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.

 

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