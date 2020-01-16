Son dakika haberler... BM'den Türkiye açıklaması

BM'den gelen son dakika açıklamasına göre; Suriye'nin İdlib şehrine düzenlenen saldırılar nedeniyle çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 350 bin Suriyelinin Türkiye sınırındaki bölgelere kaçtığı duyuruldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin son durum raporunda, "artan" saldırıların bir sonucu olarak insani durumun bozulmaya devam ettiği söylendi.