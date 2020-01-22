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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... BM açıkladı: Suudi Prens, Jeff Bezos'un hacklenmesine karışmış olabilir

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Son dakika haberi... BM açıkladı: Suudi Prens, Jeff Bezos'un hacklenmesine karışmış olabilir

Birleşmiş Milletler'den yapılan son dakika açıklamasında, "Suudi Prens bin Selman, Jeff Bezos'un telefonun hacklenmesine karışmış olabilir" ifadeleri kullanıldı

Birleşmiş Milletler uzmanları, Suudi Prens bin Selman'ın Jeff Bezos'un telefonun hacklenmesi olayına dahil olmasının mümkün olduğunu açıkladı.

BM uzmanlarının raporunda, Amazon'un kurucusu Bezos'un telefonun hacklenmesinde İsrail tabanlı casus yazılım kullanılmış olabileceği ifade edildi.

THE GUARDIAN'IN İDDİASI DÜNYAYI SARSTI

İngiliz The Guardian gazetesinin özel haberine göre, bin Selman’ın WhatsApp hesabından gönderilen bir video mesajıyla aynı zamanda alışveriş sitesi Amazon’un da sahibi olan Washington Post gazetesi patronu Jeff Bezos’un cep telefonu hacklendi.

Gazetenin olayı soruşturan uzmanlara dayandırdığı haberde, Bezos’un telefonununa bin Selman’ın şahsi hesabından yollanan mesajın “çok büyük ihtimalle” zararlı kod içerdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gazete 1 Mayıs 2018’de gönderilen mesajın ardından Bezos’un hesabından büyük çapta verinin indirildiği iddiasına yer verdi.

Haberde, hack olayından 5 ay sonra Kaşıkçı cinayetinin işlendiğine, 9 ay sonra da ABD’de yayımlanan bulvar gazetesi National Enquirer’da Bezos’un özel hayatına ilişkin haberlerin yayımlanmaya başladığına dikkat çekildi.

Haberde bulvar gazetesinin sahibi şirketin yöneticisi David Pecker ile bin Selman arasındaki yakın ilişkinin de altı çizildi.

The Guardian: Prens Selman Jeff Bezosun telefonunu hackletti
The Guardian: Prens Selman Jeff Bezos'un telefonunu hackletti

 

 

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