Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter ateşkese uyacağına söz verdi

Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazide Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.

TV kanalı haberinde, Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından çok önemli bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.