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Dünya
AA-DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 17:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter ateşkese uyacağına söz verdi

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Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter ateşkese uyacağına söz verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" açıklamasında bulundu.

Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazide Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.

TV kanalı haberinde, Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından çok önemli bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.

Hafter Berlin Konferansına katılacak
Hafter Berlin Konferansına katılacak
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