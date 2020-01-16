AA-DHA
Haber Giriş: 16.01.2020 - 17:33,
Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter ateşkese uyacağına söz verdi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi" açıklamasında bulundu.
Albman N-TV kanalına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bingazide Halife Hafter ile görüştüklerini, Hafter'in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti. Haberde görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.
TV kanalı haberinde, Hafter'in bu yaklaşımının Maas tarafından çok önemli bir tavır olarak yorumlandığını duyurdu.
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