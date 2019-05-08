Son dakika haberi... ABD'den Çin'e ek tarife
ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik tarifeyi yüzde 25'e çıkardı.
Haber ajanslarından gelen son dakika bilgisine göre ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine uyguladığı tarifeyi 10 Mayıs'tan itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını duyurdu.
Karar ABD federal hükümetinin Resmi Gazetesinde (Federal Register) yer aldı.
ABD Ticaret Temsilciliği, belirli ürünleri ek gümrük vergilerine dahil etmemek için bir süreç oluşturacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin başbakan yardımcısının anlaşma yapmak için Washington'a geleceğini söyledi.
Trump sosyal medya hesabında paylatığı mesajda "Tarifelerden gelecek yılda 100 milyar doların üzerinde para ile mutlu olurum" ifadesini kullandı.
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