Son dakika haberi: ABD Houston'da şiddetli patlama

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre; Houston'da sabaha karşı 4:15'te oldukça şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın meydana geldiği yerde çevredeki binalar sallandı ve camları kırıldı.

Patlamanın neden kaynaklandığı, ölü ya da yaralanan olup olmadığı bilgisi verilmedi.