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Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:21,
Son dakika haberi: ABD Houston'da şiddetli patlama
ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinden gelen son dakika bilgisine göre şiddetli bir patlama yaşandı.
AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre; Houston'da sabaha karşı 4:15'te oldukça şiddetli bir patlama meydana geldi.
Patlamanın meydana geldiği yerde çevredeki binalar sallandı ve camları kırıldı.
Patlamanın neden kaynaklandığı, ölü ya da yaralanan olup olmadığı bilgisi verilmedi.
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