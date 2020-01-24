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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: ABD Houston'da şiddetli patlama

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ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrinden gelen son dakika bilgisine göre şiddetli bir patlama yaşandı.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre; Houston'da sabaha karşı  4:15'te oldukça şiddetli bir patlama meydana geldi. 

Patlamanın meydana geldiği yerde çevredeki binalar sallandı ve camları kırıldı.

Patlamanın neden kaynaklandığı, ölü ya da yaralanan olup olmadığı bilgisi verilmedi.

 

 

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