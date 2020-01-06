Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanı Esper: Çekilme planımız yok

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti.

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

ABD'NİN IRAK'TAN ÇEKİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak’tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi.

ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

ABD'li komutanın Bağdat Birleşik Müşterek Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Abul Amir’e hitaben yazdığı iddia edilen mektupta, “Irak Cumhuriyeti’nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan’ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir.” deniliyor.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD’nin Irak’a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, “Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

ESPER'DEN ÇEKİLME İDDİALARINA YALANLAMA

ABD Savunma Bakanı Esper ise, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.