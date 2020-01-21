Haber Giriş: 21.01.2020 - 00:31,
Son dakika haberi! Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
Reuters'ın haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı gerçekleştirildi. Füzelerin büyükelçilik yakınına düştüğü açıklandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'de patlama sesleri yükseldi.
Büyükelçilik yakınına 3 füze düştü.
ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesi sonrası bir çok kez büyükelçilik hedef alınmıştı.
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