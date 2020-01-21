Son dakika haberi! Irak'ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği de dahil olmak üzere çok sayıda diplomatik misyonun yer aldığı Yeşil Bölge'de patlama sesleri yükseldi.

Büyükelçilik yakınına 3 füze düştü.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta öldürmesi sonrası bir çok kez büyükelçilik hedef alınmıştı.

Ayrıntılar geliyor...