AA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 22:15,
Son dakika haberi! ABD askerlerinin olduğu üsse füzeli saldırı
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi.
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