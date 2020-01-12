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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 19:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi! ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

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Son dakika haberi! ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

ABD üssü yakınına bir saldırı daha
ABD üssü yakınına bir saldırı daha

 

 

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