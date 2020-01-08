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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: AB Konseyi Başkanı Türkiye'ye gelecek

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Son dakika haberi: AB Konseyi Başkanı Türkiye'ye gelecek

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 11 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi.

AB kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel'in, İstanbul'da cumartesi öğleden sonra bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu.

Kaynaklar, ikilinin Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, "Michel, bölgede tansiyonun düşürülmesi için her zaman diyalog çağrısında bulundu. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için anahtar bir oyuncu. Bu nedenle, Türkiye'ye ziyaret düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

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