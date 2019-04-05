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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AFP
05.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

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Güney Kore’de 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 11 kişinin yaralanmasına neden olan orman yangını nedeniyle ulusal felaket ilan edildi.

Son dakika açıklamasına göre, Güney Kore’de gece saatlerinde başlayan ve en az 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan orman yangını rüzgarın etkisiyle Sokcho, Gangneung ve Donghae kentlerine yayılırken, ülkede ulusal felaket ilan edildi.

Son dakika... Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

Başkent Seul’ün kuzeydoğusundaki Goseong kasabasında başlayan ve hızla yayılan yangın, 400 ev ve 500 hektarlık alanın tahrip olmasına neden oldu. Yangını söndürme çalışmalarına 10 bin personel katıldı. İtfaiye ekipleri, rüzgarın söndürülmesini zorlaştırdığı yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Güney Kore hükümeti yaklaşık 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Son dakika... Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

Yangında evi hasar gören bir görgü tanığı, "Her şeyi kaybettim. Birkaç malzeme alabildim. Evime ne zaman dönebileceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, tahliye edilerek Cheonjin İlkokuluna yerleştirilen insanları ziyaret etti.

Son dakika... Güney Kore’de ulusal felaket ilan edildi

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