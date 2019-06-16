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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
16.06.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Son dakika... Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi

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Son dakika... Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın da kısmen etkilendiği belirtildi.

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik bağlantı sistemlerinde ortaya çıkan arıza sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.


Uruguay merkezli elektrik tedarikçisi UTE ise, Arjantin elektrik ağında meydana gelen sistem arızası sebebiyle Arjantin ve Uruguay'ın tümüne ve Güney Amerika kıtasındaki bazı ülkelerin bir kısmına bu sabah 07:06 itibariyle elektrik sağlanamadığını açıkladı.


Elektrik kesintisi Arjantin ve Uruguay'da yaşayan 48 milyon kişiyi olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintisi sorununun ne zaman giderileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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