Son dakika... Güney Afrika'da facia: 13 ölü

Güney Afrika'da KwaZulu Natal bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda 13 kişi öldü 16 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre olayın gerçekleştiği sırada içeride ibadet yapıldığı bildirildi.

13 people killed, 29 injured after church collapses at start of Easter service at a Pentecostal church in South Africa. pic.twitter.com/Mk5m3QabXI