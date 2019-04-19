Son dakika... Güney Afrika'da facia: 13 ölü
Güney Afrika'da bir kilisenin duvarının çökmesi sonucu 13 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.
Güney Afrika'da KwaZulu Natal bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle bir kilisenin duvarı çöktü. Olayda 13 kişi öldü 16 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre olayın gerçekleştiği sırada içeride ibadet yapıldığı bildirildi.
13 people killed, 29 injured after church collapses at start of Easter service at a Pentecostal church in South Africa. pic.twitter.com/Mk5m3QabXI— Hillary Orinde🇰🇪 (@OrindeHillary) 19 Nisan 2019
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