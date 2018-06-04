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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerDünya HaberleriSon dakika! Guatemala'da felaket sürüyor! Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu!
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Dünya
04.06.2018 - 18:03, Son Güncelleme:

Son dakika! Guatemala'da felaket sürüyor! Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu!

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Son dakika! Guatemala'da felaket sürüyor! Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu!

Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın yeniden patladığı ve ölüm rakamlarının 38'e yükseldiği aktarıldı. Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını aktarırken, bölgeden tahliye işlemleri sürüyor. Guatemala Doğal Afet Departmanı, felaketten nedeniyle 2 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Bölgede ölü sayısının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki yanardağdan havaya, kaya, kara duman ve kül püskürüyor. 

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu bir lav nehrinin El Rodeo köyünü vurduğunu evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti. Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldı.

Guatemala'da felaket sürüyor! Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu!Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın yeniden patladığı ve ölüm rakamlarının 38'e yükseldiği aktarıldı. Yetkililer yüzlerce kişinin yaralandığını aktarırken, bölgeden tahliye işlemleri sürüyor. Guatemala Doğal Afet Departmanı, felaketten nedeniyle 2 milyon kişinin etkilendiğini duyurdu. Bölgede ölü sayısının çok daha fazla artmasından endişe ediliyor.
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Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ulusal acil durum planının uygulandığını belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hilda Lopez, yanardağı heme kıyısındaki San Miguel Los Lotes bölgesinde yaşadığını ve annesi ve kardeşinin nerede olduğunu hâlâ bulamadığını söyledi. 

Lopez, insanların lavların geldiğini söylemeleri üzerine ilk etapta inanmadıklarını daha sonra bölgede büyük bir panik yaşandığını aktardı. 

Son dakika Guatemalada felaket sürüyor Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu

Morales "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uzmanlara göre, yanardağdaki patlama 1974'ten bu yanaki en büyüğü.

Acil durum yetkilisi Sergio Cabanas, bir lav nehrinin yön değiştirip El Rodeo bölgesine doğru ilerlediğini belirtti.

Cabanas "Bir lav nehri kıyılarını aşıp El Rodeo köyünü etkiledi. Yaralananlar, yananlar, ölenler var. Maalesef El Rodeo lav altında kaldı ve lav nedeniyle La Libertad köyüne de ulaşamadık, orada da ölenler olabilir" diye konuştu.

Son dakika Guatemalada felaket sürüyor Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu

Cabanas daha sonra, ölenler arasında yardım görevlilerinin ve birkaç çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Gutemala medyasının yayımladığı videlorda bir lav akıntısının üzerindeki cesetler ve külle kaplı insanlara yardım etmeye çalışan görevliler görülüyor.

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