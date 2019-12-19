Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
Son Güncelleme:
Son dakika... Guatemala'da 5.9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Guatemala'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan gelen son dakika bilgilerine göre, Guatemala açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle