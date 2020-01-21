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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 21.01.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Son dakika: Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu

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Son dakika: Greta Thunberg Davos Zirvesi'nde konuştu

Davos Zirvesi'nde konuşan Greta Thunberg, "İklim değişikliği ile savaşmak adına hiçbir şey yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçilen iklim aktivisti Greta Thunberg İsviçre'de düzenlenen Davos Dünya Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Thunberg zirveye katılan iş dünyası ve siyasi liderlere seslenerek, "Bugüne kadar iklim değişikliği ile savaşmak adına hiçbir şey yapılmadı. Hepimiz dünyamız ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar için savaşıyoruz. Daha büyük bir perspektiften bakarsanız kısaca harekete geçmek adına hiçbir şeyin yapılmamış olduğunu görürsünüz. Bundan çok daha fazlasına ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Greta Thunberg Davos Zirvesinde konuştu

 

İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri
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