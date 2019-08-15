Son dakika... Grace 1 adlı tanker serbest
Cebelitarık'ta bulunan Grace 1 adlı tanker serbest bırakıldı.
Cebelitarık'ta, 4 Temmuz'da el konulan İran'a ait bir petrol tankerinin mürettebatına yöneltilen suçlamalar düşürüldüğü açıklanmıştı.
ABD, gün içinde İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.
Amerikan Adalet Bakanlığı'nın başvurusuyla ilgili kararı Cebelitarık Yüksek Mahkemesi kararını verdi.
4 Temmuz'da el konulan İran'a ait petrol tankerinin mürettebatına yöneltilen suçlamalar düşürüldü. Grace 1 adlı tankerin kaptanı ve üç mürettabatı serbest bırakıldı.
Son yaşanan gelişmeyle tanker de serbest kaldı.
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