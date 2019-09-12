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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer Bilge - Hürriyet / AA
12.09.2019 - 06:58, Son Güncelleme:

Son dakika... KKTC'de Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Son dakika... KKTC'de Girne'de askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi

KKTC’nin turizm başkenti Girne’nin doğusunda Çatalköy mevkiinde gece yarısından sonra askeri mühimmat deposu alev aldı, şiddetle patlayan top ve tank mermileri, deponun yakınındaki 5 yıldızlı tatil köyünde ve çevredeki evlerde hasara ve kırılan camlardan yaralanmalara neden oldu.

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  • KKTCde Girnede askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi
  • KKTCde Girnede askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi
  • KKTCde Girnede askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi
  • KKTCde Girnede askeri bölgedeki cephanelikte patlama meydana geldi
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Sabaha kadar devam eden yangın ve patlamalar nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı. Olay yerinden açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, can kaybının yaşanmadığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

TURİSTLER BODRUM VE SAHİLE KOŞTU

Askeri mühimmat deposundaki yangın sabaha karşı 1.30’da meydana geldi. Girne’nin 10 kilometre doğusunda Çatalköy mevkiinde sahil yakınındaki askeri bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle askeri mühimmat deposunda yangın çıktı.

Peş peşe patlayan top ve tank mermileri bölgede evler ve 5 yıldızlı tatil köyünde hasara yol açtı. Hasar patlamaların şiddetinden, kırılan camlardan dolayı kaynaklandı. Otel müşterileri bodrum katı ve sahile taşınırken, deponun bulunduğu askeri birliğin yakınındaki Arapköy ve Çatalköy’de evler boşaltıldı.

EVLERE ŞARAPNEL YAĞDI

Bazı evlerin bahçe ve çatılarına şarapnel parçaları düştü. Mühimmat patlamaları sabahın erken saatlerinde sıklığını ve şiddetini azalttı.

Patlama ve yangına önce askerler ardından itfaiye müdahale etti. Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, itfaiye olası orman yangınına karşı bölgede önlem aldı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI: CAN KAYBI YOK

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay hemen olay yerine geldi. Akıncı, patlamada can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu belirterek, yetkilerinin gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Patlamalardan en fazla hasar alan tatil köyünün bodrum katında toplanan turistleri sakinleştiren Akıncı, uçuşları bulunan yolcuların da polis kontrolü eşliğinde havaalanına taşınacağını söyledi.


"İLK BELİRLEMEYE GÖRE CAN KAYBI YOK"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk belirlemeye göre can kaybı olmadığını belirterek, ilk patlamanın şiddetiyle bölgedeki bazı binaların camlarının kırıldığını ve bu nedenle kırılan cam parçalarından dolayı yaralananların olduğu bilgisini verdi.

Yaralananlara bölgede bulunan ilk yardım ekiplerinin ambulanslarla müdahalede bulunduğunu bildiren Özersay, Arapköy'de yaşayan vatandaşların tedbir amacıyla tahliye edildiğini vurguladı.

Söz konusu bölgeyi tehdit bir yangının söz konusu olmadığını belirten Özersay, "Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadesine yer verdi.

Bu arada, bölgeye yakın bir otelin de tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından, Girne'deki Mühimmat Bölük Komutanlığında gece henüz tespit edilemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı ve oluşturulan inceleme heyetinin patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne'de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığı'na ait bir mühimmat deposunda saat 01.30'da henüz tespit edilemeyen nedenle patlama meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.


Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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